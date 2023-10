Attivisti Ultima Generazione bloccano il traffico a Verona

Cinque attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato per una decina di minuti il traffico lungo la circonvallazione Oriani, intorno alle ore 8.00 a Verona, incatenandosi tra di loro e srotolando uno striscione arancione con la scritta "Fondo riparazione".

Le forze dell'ordine, arrivate sul posto poco dopo l'inizio del blocco, hanno spostato gli ecologisti dalla carreggiata e li hanno poi portati in questura per gli accertamenti necessari.

La campagna di Ultima Generazione punta a chiedere l'istituzione di un fondo preventivo di 20 miliardi di euro per riparare i danni causati da disastri naturali, prelevandolo da quelli che vengono definiti "sussidi ambientalmente dannosi", dagli stipendi dei politici e dei manager delle industrie energivore partecipate dallo Stato, dalle spese militari e dagli extra-profitti delle compagnie petrolifere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA