Una donna è stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Parma, dopo essere stata accoltellata a Fidenza da un uomo, fermato dai carabinieri. E' successo intorno a mezzogiorno, al culmine di una lite, per motivi in corso di accertamento. La donna è stata colpita con un coltello da cucina al collo ed è stata portata in ospedale in codice rosso.



