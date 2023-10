Via dell'Amore, completati al 70% lavori messa in sicurezza

Circa il 70% del totale dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della via dell'Amore sono stati completati e saranno conclusi nel luglio 2024. In questo 70% rientrano i lavori preventivati e quelli subentrati in corso d'opera e non previsti. "Si tratta di un grande e complesso cantiere in cui si sono resi necessari nuovi interventi che si intrecciano con quelli preventivati all'inizio. Nonostante questo il cronoprogramma resta invariato, e tutti i lavori procedono in parallelo per garantire il rispetto dei tempi previsti - spiegano il governatore e commissario di Governo per la lotta al dissesto Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - Anche durante l'apertura del primo tratto il cantiere non si è mai fermato. La prossima estate la via dell'Amore sarà riaperta e potremo restituire alle Cinque Terre, al Parco, a tutta la Liguria e ai tantissimi turisti questo gioiello tanto delicato quanto prezioso. Un luogo che in qualche modo è simbolo della Liguria stessa, un contesto di straordinaria bellezza ma un luogo fragile per il cui recupero è stato necessario avviare un cantiere complesso e ambizioso che sta dando risultati concreti grazie a una significativa sinergia tra istituzioni ed enti coinvolti". Quello di riaprire la via dell'Amore "è un preciso impegno che ci siamo assunti e che vogliamo portare a termine, dopo anni di attesa - aggiungono Toti e Giampedrone -, data l'enorme importanza, l'altissimo valore ambientale e paesaggistico, il prestigio e il potenziale turistico di questo spettacolare percorso: con l'impegno economico dello scorso febbraio Regione Liguria è diventata il primo finanziatore dell'opera con un investimento complessivo di 12 milioni di euro". La spesa totale sull'opera è di 21,9 milioni di euro, a cui il ministero dell'Ambiente ha contribuito per 3 milioni e quello della Cultura per 6,9 milioni. I lavori sono gestiti commissario di governo Toti in collaborazione con Comune di Riomaggiore e Parco Nazionale delle 5 Terre. Il Commissario di Governo - che mette a disposizione le risorse economico-finanziarie e coordina quelle che via via saranno nella disponibilità - è il committente delle opere.



