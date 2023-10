Taxi investe un pedone, gravissimo un 25enne a Milano

Un ragazzo di 25 anni è stato trasportato in coma all'ospedale Niguarda di Milano dopo che è stato investito da un taxi in piazzale Tripoli a Milano.

L'incidente è avvenuto dopo le 21:30. Sul posto sono arrivato i soccorritori del 118 e la polizia locale che dovrà accertare l'esatta dinamica, in particolare se a passare con il semaforo rosso sia stato il taxi o il pedone, Si tratta del secondo incidente oggi in cui un pedone ventenne viene travolto da un'auto e si trova in gravissime condizioni.



