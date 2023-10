Scontri Verona-Napoli: polizia, via subito i tifosi pericolosi

"Dopo gli episodi accaduti in occasione della partita Verona-Napoli, che non hanno fatto registrare feriti o più gravi danneggiamenti solo grazie alla sapiente e professionale opera delle forze di polizia impegnate sin dalle prime ore del mattino per intercettare ed identificare chi aveva tentato di assaltare la città scaligera, crediamo sia opportuna una riflessione per intervenire normativamente ed offrire strumenti adeguati ai questori che sono responsabili dei servizi di ordine pubblico". Così in una nota il segretario dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia, Enzo Marco Letizia. "Da sempre - ha aggiunto - siamo contrari al fatto che una esigua minoranza di violenti debba portare a divieti e limitazioni per i tanti appassionati di sport che vivono questi eventi in modo sano e nel rispetto della legalità". "Per questo - prosegue la nota - crediamo sia opportuno introdurre una norma che consenta all'autorità di pubblica sicurezza rappresentata dal questore di poter disporre l'immediato allontanamento dalla città dove si svolge l'incontro di calcio o il divieto di raggiungerla per coloro i quali manifestino comportamenti o atteggiamenti tali da farli ritenere pericolosi per l'ordine pubblico". "Pensiamo a coloro i quali compiono furti e razzie negli autogrill, che disattendono le indicazioni delle forze dell'ordine per raggiungere lo stadio in modo ordinato su percorsi prestabiliti, che portano al seguito fumogeni o petardi" ha osservato Letizia. "In questi casi - ha concluso - riteniamo sarebbe straordinariamente utile e non penalizzante per i tifosi corretti, poterli accompagnare in luoghi distanti dallo stadio e, dopo l'identificazione, ordinare il rientro nel comune di residenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA