Presidente Finlandia Niinisto a Roma per la visita di Stato

Il presidente della Repubblica di Finlandia, Sauli Niinisto, è giunto questa sera all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Helsinki per la visita di Stato in Italia. Accompagnato dalla moglie Jenni Haukio, il Capo di Stato finlandese è stato salutato all'arrivo dal sottosegretario agli Affari Esteri, Maria Tripodi, che, insieme all'ambasciatore della Finlandia a Roma, Petri Tuomas Toumi-Nikula e all'ambasciatore d'Italia in Finlandia Sergio Pagano, lo ha accolto nell'area dello scalo riservata al Cerimoniale di Stato.



