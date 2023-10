Incidente di caccia nel Fiorentino, un morto

Un uomo è morto a causa di un incidente di caccia verificatosi nel primo pomeriggio nel Fiorentino. I sanitari sono intervenuti intorno alle 14:30 in località San Lorenzo, nel comune di Gambassi Terme. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sempre oggi un cacciatore di 64 anni è rimasto ferito durante una battuta al cinghiale nei boschi di Loro Ciuffenna (Arezzo), in località Casamona. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso, in codice giallo, all'ospedale di Careggi a Firenze: non è in pericolo di vita secondo quanto spiegato. Da quanto ricostruito il 64enne stamani era insieme ad altri partecipanti di una squadra di caccia al cinghiale quando è stato sparato un colpo che ha mancato la preda, finendo su una pietra: sono così rimbalzate schegge che hanno colpito l'uomo.

La dinamica dell'incidente è comunque all'esame dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno.



