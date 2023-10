Urla 'sono armato', momenti di paura in un centro commerciale

Momenti di paura questo pomeriggio intorno alle 18 al centro commerciale Parco Leonardo, a Fiumicino, dopo che uomo di origine pakistana, forse mentre stava compiendo una rapina in un negozio, ha urlato di essere armato. È scattato quindi una sorta di fuggi fuggi e alcuni clienti si sono chiusi nei negozi.

L'uomo avrebbe avuto un alterco con il personale della sicurezza e avrebbe dato in escandescenze. E' stato, quindi, bloccato e ora la sua posizione è al vaglio della polizia, che sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e se abbia tentato in precedenza un furto e se fosse in possesso di una spranga. Sul posto anche i carabinieri. Dopo circa una trentina di minuti è tornata la calma nella zona commerciale.



