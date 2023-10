Tamponamento a catena a Milano, 6 feriti, 4 sono agenti

Sei persone, fra cui quattro agenti di polizia locale, sono rimaste ferite questa mattina a Milano in un tamponamento sul ponte del Ghisallo in direzione dell'Autolaghi, al chilometro 1 dell'autostrada A8.

Secondo una prima ricostruzione, un'auto ha tamponato una macchina della polizia locale che a sua volta ha tamponato una vettura che si è cappottata finendo contro un secondo veicolo della Polizia locale. Uno degli agenti ha perso i sensi e ha poi ripreso conoscenza quando sono arrivati i soccorsi.

Tre agenti sono stati portati all'ospedale Humanitas di Rozzano, un quarto è stato trasferito al San Carlo, gli altri due feriti al San Gerardo di Monza e all'ospedale di Legnano.

Tutti i feriti sono stati trasportati in codice giallo con traumi.

Le due auto avevano appena concluso un servizio di ausilio all'Amsa per la pulizia stradale.



