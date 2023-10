Prove di nuova viabilità a Piazza Venezia, code e traffico

Una nuova viabilità nel cuore del traffico cittadino, due manifestazioni e un temporale: è stato un sabato difficile per gli automobilisti romani, alle prese con il primo giorno della 'nuova' Piazza Venezia, dimezzata nella superficie dai lavori per la metro C. Nuovi semafori, un inedito doppio senso ai piedi del palazzo delle Generali e già dal mattino è stato caos: "Alle 8,12 di sabato - scrive un automobilista su X, con tanto di foto - la nuova viabilità di Piazza Venezia è già in tilt", con code e rallentamenti fin da via del Teatro di Marcello da un lato, e su via Quattro Novembre dall'altro. Ieri il sindaco Roberto Gualtieri aveva presentato di persona le novità, non nascondendo che "il cantiere avrà un impatto" ma assicurando di aver fatto "un lavoro accurato per minimizzarlo" così come avvenuto per l'altro maxicantiere, quello di Piazza Pia a San Pietro, dove, ha sostenuto ieri, "l'aggravio è limitato".

In ogni caso quello di Piazza Venezia è "un cantiere indispensabile - diceva sempre ieri pomeriggio il sindaco - siamo qui per cambiare la città, i cantieri vanno fatti e non è possibile rimandarli". La promessa è quella di ottenere, in meno di dieci anni, una archeo-stazione profonda fino a 85 metri che porti il 'ferro' nel cuore della città. Un cantiere, quello di Piazza Venezia, che il Campidoglio intanto monitora h24. Nella giornata di lunedì inoltre la piazza sarà interdetta al traffico indicativamente dalle 11.30 alle 13.30 per la deposizione di una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto da parte del presidente della Repubblica di Finlandia.

L'attuale regime di traffico durerà due anni. Oggi è stato il primo giorno, che registra anche le prime polemiche. Sono i tassisti ad aprire le rimostranze chiedendo "di aprire fino alla conclusione dei lavori, via dei Fori Imperiali anche al passaggio dei taxi, come già avviene da molto tempo per i mezzi Atac". Su posizioni simili anche il presidente della commissione Trasparenza del Campidoglio Federico Rocca di FdI: "Si dovrebbe considerare di riaprire via dei Fori Imperiali, almeno fino a via Cavour, così da dare un'alternativa".



