Piantedosi, 7mila dalla Slovenia nel 2023, altri forse passati

"Abbiamo intercettato quest'anno alla nostra frontiera al confine con la Slovenia settemila persone all'ingresso ma tante altre potrebbero essere passate: è una frontiera con un tipo di flusso che destava e desta maggiori preoccupazioni, non solo per questa evidente impossibilità di intercettare i flussi se non ci sono controlli più capillari ma perché riguarda un tipo di arrivi da luoghi che destano più preoccupazione, ad esempio dalla Bosnia dove è noto che ci sono degli hub di coltivazione di fenomeni di radicalizzazione". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a 'Stasera Italia weekend' riguardo ai controlli sugli arrivi dei migranti dai Balcani.



