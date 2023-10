Non ancora scattati controlli al confine, situazione tranquilla

Non è ancora scattato il dispositivo di applicazione della sospensione degli accordi di Schengen in merito al controllo ai confini. Al valico di Fernetti, il più importante nella fascia confinaria tra Italia e Slovenia, c'erano fino a pochi minuti fa persone e automezzi della Polizia e della Guardia di finanza, in attesa di avere istruzioni in merito. Successivamente, gli agenti e militari si sono spostati in un altro luogo e al momento non ci sono forze dell'ordine a pattugliare l'area.

Sul posto ci sono, invece, alcuni giornalisti e cineoperatori. La situazione comunque è tranquilla con pochi transiti in entrambe le direzioni.



