Incendi, parzialmente rientrata emergenza a Bagnara Calabra

E' parzialmente rientrata - almeno rispetto a ieri sera quando si stava profilando la necessità di procedere ad alcune evacuazioni - l'emergenza per l'incendio scoppiato nel pomeriggio a Bagnara Calabra. In particolare in tarda serata, infatti, era stato ventilato il rischio di dover evacuare la zona della frazione Pellegrina minacciata dalle fiamme che hanno interessato un vasto territorio a ridosso del centro abitato.

Alcuni residenti, nella notte, hanno volontariamente lasciato le loro case che si trovavano più vicine all'incendio ma, grazie al lavoro delle varie squadre dei vigili del fuoco impegnate da ieri sera a contrastare il fronte del fuoco, non si è reso necessario alcun provvedimento di evacuazione.

Al momento anche se la situazione è decisamente migliorata, l'incendio non è completamente spento. Ancora, infatti, i vigili del fuoco sono impegnati a estinguere i roghi attivi. Incendi sono segnalati anche in altre località della provincia.



