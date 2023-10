Dopo la sospensione Schengen al via i controlli ai confini, qualche rallentamento

Alle 14 sono iniziati ufficialmente i controlli al valico di Fernetti, il principale al confine tra Italia e Slovenia in sospensione del Trattato di Schengen. E' stata allestita una postazione dove tutti i veicoli vengono deviati, in una bretella dove sono presenti agenti della Polizia e militari dell' Esercito. Non ci sono code ma soltanto qualche rallentamento, le forze dell'ordine fermano a campione, soprattutto automezzi con i vetri oscurati, furgoni, veicoli che possono nascondere persone o oggetti. Oggi, sabato, non c'è il tradizionale transito di transfrontalieri per cui il traffico è ridotto. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il dispositivo comprende i 22 valichi principali per 232 chilometri di confine con la Slovenia, a Est, e a Nord, con l'Austria. Da oggi in entrata e in uscita dall'Italia potranno essere chiesti i documenti.

Anche la Slovenia ha introdotto, sempre a partire da oggi, analoghi controlli temporanei ai confini con Croazia e Ungheria. Per questa operazione in Friuli Venezia Giulia è previsto l'arrivo di 350 tra agenti e militari. Non è ancora chiaro se, tra gli strumenti tecnologici a disposizione delle forze dell'ordine, ci saranno anche droni. A Trieste per il momento è previsto che si tenga un vertice, convocato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con le autorità slovene e croate il 2 novembre per fare un primo bilancio dei risultati del provvedimento e stabilire insieme eventuali nuove misure.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA