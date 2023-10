Controlli a confini: Ziberna, bene passaggio transfrontalieri

"Diversamente da altri, quelli tra Gorizia e Nova Gorica (Slovenia) vengono attraversati più volte al giorno dai moltissimi cittadini che vivono da una parte e lavorano o studiano dall'altra. I rapporti sono peraltro incrementati visto che le 2025 saremo con Nova Gorica capitale europea della cultura". Lo ha detto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, stamani in piazza Transalpina - condivisa con Nova Gorica - e poi nei pressi del confine. "Vedo che i veicoli di evidente provenienza frontaliera vengono trattati, come auspicavo, in modo diverso da quelli che, invece, potrebbero rappresentare un rischio per il loro carico", ha aggiunto.

Ziberna ha parlato genericamente di una situazione che "non sembra subire particolari rallentamenti" con i controlli. "Va però considerato - ha precisato Ziberna - che da lunedì il traffico ovviamente aumenterà. Ci sono stati, naturalmente, anche respingimenti di migranti cui non è stato consentito l'accesso in Italia. Insomma la prima giornata pare senza traumi", ha puntualizzato il sindaco. Vedremo da lunedì. Rimane l'auspicio che questa misura possa fungere, oltre che da prevenzione per l'ingresso di chi possa rappresentare un rischio per la sicurezza dei cittadini anche un deterrente per i trafficanti di esseri umani e magari uno stimolo verso la Croazia per consentire di attivare Frontex sul proprio territorio", ha concluso il sindaco.

Ziberna ha rinviato la partenza per Francoforte, alla Buchmesse, a domani mattina. A Francoforte incontrerà il collega sindaco di Nova Gorica, Samo Turel.



