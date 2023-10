Anziani depredati al bancomat, bloccate 4 persone

Quattro persone di origine romena sono state bloccate dai Carabinieri di Ravenna con l'accusa di furti e in alcuni casi rapine ai danni di anziani che si apprestavano a prelevare contanti dal bancomat. L'indagine del nucleo Investigativo, partita dalla città romagnola, è approdata a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove alcuni dei sospettati hanno tentato invano un colpo non riuscendo per la reazione delle vittime: quindi si sono spostati a Reggio Emilia dove sono stati sorpresi dai militari in flagranza di reato.

Secondo quando delineato dagli inquirenti ravennati, i quattro entravano in azione a coppie. Quindi, dopo avere individuato la vittima, la seguivano fino al bancomat: qui uno dei due malviventi entrava nell'area prelievo e, con manovre di distrazione (o azioni violente), agiva dopo che l'anziano aveva digitato il pin per impossessarsi così della somma richiesta o richiedendo lui stesso una somma, perlopiù il massimo consentito di 1.500 euro.



