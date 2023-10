Al via i controlli ai confini, qualche rallentamento

Alle 14 sono iniziati ufficialmente i controlli al valico di Fernetti, il principale al confine tra Italia e Slovenia in sospensione del Trattato di Schengen. E' stata allestita una postazione dove tutti i veicoli vengono deviati, in una bretella dove sono presenti agenti della Polizia e militari dell' Esercito.

Non ci sono code ma soltanto qualche rallentamento, le forze dell'ordine fermano a campione, soprattutto automezzi con i vetri oscurati, furgoni, veicoli che possono nascondere persone o oggetti. Oggi, sabato, non c'è il tradizionale transito di transfrontalieri per cui il traffico è ridotto.



