A Roma superati limiti Pm10. Comune, 'usate i mezzi pubblici'

Nove centraline della Capitale hanno rilevato un superamento dei limiti delle polveri sottili. E' quanto si legge sul sito istituzionale del Campidoglio, che in un provvedimento fornisce ai cittadini alcune raccomandazioni per ridurre l'inquinamento dell'aria.

Ieri infatti è stato superato il limite del PM10 alle centraline di Francia, Magna Grecia, Cinecittà, Cavaliere, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina e Arenula. I cittadini vengono invitati a "optare per l'uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l'impiego del veicolo privato a motore; utilizzare in modo condiviso l'automobile; preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto" ma anche "optare per l'uso della bicicletta" e "preferire, ove possibile, spostamenti a piedi".

Il Comune raccomanda poi di "adottare comportamenti di guida volti alla riduzione di emissioni inquinanti", come ad esempio "moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso" ma anche "limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell'aria negli edifici".

"Le previsioni evidenziano sull'area di Roma nella giornata odierna e nei prossimi giorni - si legge ancora sul sito - una condizione priva di criticità relativa al contributo emissivo derivante da fonti antropiche e la presenza di un contributo di materiale particolato di origine naturale connesso a un fenomeno di trasporto di polveri desertiche che ha interessato il territorio della città di Roma e che risulta in attenuazione per i prossimi giorni".



