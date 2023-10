Padre Zanotelli, in Palestina un nuovo apartheid

"La situazione della Palestina oggi è molto ingiusta, siamo davanti ad un nuovo apartheid, è incredibile quello che il popolo palestinese sta vivendo". Lo ha detto padre Alex Zanotelli che partecipa a Napoli alla manifestazione in sostegno del popolo palestinese.

"Sosteniamo - ha detto Zanotelli - il popolo oggi più schiacciato del mondo, che vive una profonda ingiustizia, esplosa con la violenza incredibile di Hamas e poi nella risposta del governo israeliano carica di violenza di vendetta.

Da tutto questo bisogna uscirne. Non è facile ma ci si deve sedere e trovare una soluzione come accadde a Oslo. Bisogna avere due popoli e due stati e Israele deve diventare una vera democrazia".

Zanotelli ha sottolineato che "gli Usa e l'Europa devono mobilitarsi per far sedere al tavolo i soggetti affinchè trovino ora un minimo di accordi. In Sudafrica c'è stato un movimento non violento che ha trovato una soluzione all'apartheid, anche oggi serve solidarietà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA