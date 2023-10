Neonato abbandonato, gip Sassari revoca gli arresti alla mamma

La mamma del neonato abbandonato due giorni fa per strada a Osilo, subito dopo il parto, arrestata con l'accusa di tentato omicidio, è libera. Il gip del Tribunale di Sassari, al termine dell'udienza di convalida, ha revocato gli arresti, respingendo la richiesta della Procura di custodia cautelare in carcere, e ha derubricato l'ipotesi di reato da tentato omicidio ad abbandono di minore. La donna, ancora ricoverata nella clinica Ginecologica dell'Aou di Sassari, non era presente all'udienza, a rappresentarla gli avvocati Elisa Caggiari e Pietro Fresu.



