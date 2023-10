'We have a dream', ispirato al conflitto in Israele, è l'ultima opera di Harry Greb, lo street artist che spesso commenta con le sue creazioni i fatti più rilevanti dell'attualità. Il nuovo murales si trova a Roma in vicolo Savelli e rappresenta due bambini - uno israeliano e uno palestinese - che fanno l'altalena su una bomba, guardando verso l'alto una colomba della pace.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA