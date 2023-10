Il traghetto storico di Venezia trova uno sponsor

Circa 14 mila euro all'anno per sostenere l'Associazione Gondolieri nel rilancio e conservazione del traghetto storico di Venezia, l'imbarcazione che attraversa il Canal Grande per portare turisti e residenti da una riva all'altra. Questo l'impegno che l'azienda Mavive, un'eccellenza nel settore dei prodotti per la cura alla persona, si è assunta stringendo una collaborazione con i gondolieri della città.

"Prima di essere un imprenditore, un profumiere, sono un veneziano - dichiara Marco Vidal, direttore generale di Mavive - per questo come azienda cerchiamo di essere attivi nell'appoggiare le realtà che come noi vogliono una Venezia diversa, viva e vivibile, a misura di cittadino". L'accordo, siglato in realtà già l'1 gennaio 2022, vede la presenza di una targa con logo "The Merchant of Venice" all'interno delle gondole da traghetto degli stazi attivi e vede in programma diverse attività per la promozione dell'immagine di Venezia e della sua gondola.

"Crediamo sia importante promuovere e potenziare il servizio di traghetto che vede l'utilizzo di grandi gondole che trasportano le persone da un lato all'altro del Canal Grande. Si tratta, infatti, di una mobilità sostenibile, tradizionale se pensiamo alla storia della città e al contempo moderna - aggiunge Vidal - perché permette di annullare qualsiasi tipo di emissione, con un impatto ambientale pari a zero". Non solo, Vidal sottolinea anche come sia una mobilità accessibile anche dal punto di vista economico, dal momento in cui il costo per la traversata è di 70 centesimi per i residenti e 2 euro per i non residenti.



