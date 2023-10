Domani sindaci di Gorizia e Nova Gorica insieme in piazza

Domani il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna e Samo Turel, il suo omologo di Nova Gorica, si incontreranno in piazza della Transalpina, la piazza della stazione ferroviaria dove una volta c'era il muro che divideva le due città, a simboleggiare l'amicizia tra i due popoli. Lo anticipa il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola.

Domani scatteranno le misure dei controlli alle frontiere e non è ancora ben chiaro se a Gorizia verrà issata nuovamente la rete (che aveva sostituito il muro negli anni della 'cortina di ferro') nella stessa piazza. L'ultima volta, lo spazio comune tra Gorizia e Nova Gorica era stato chiuso durante la pandemia da Covid-19.

Ziberna e Turel si incontreranno nuovamente domenica alla Buchmesse, la fiera del libro di Francoforte, quando si terrà una cerimonia in vista di GO2025!, le due città insieme per la capitale europea della Cultura. I sindaci sosterranno lo spirito di collaborazione e di integrazione.



