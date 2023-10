Una turista italiana è morta in centro a Roma investita mentre attraversava sulle strisce in via del Teatro Marcello. Secondo quanto si apprende dalla polizia locale la donna, che era in compagnia del marito, è stata falciata da un Suv. L'incidente mortale è avvenuto ieri e la donna è deceduta all'ospedale San Giovanni. Il marito, ferito, è ricoverato al Santo Spirito. Alla guida dell'auto un italiano di 78 anni.



