"Neri hanno doti sotto", Lega espelle consigliere veneto

Provvedimento di espulsione, che arriva direttamente dal segretario regionale della Liga Veneta, per il consigliere regionale Fabiano Barbisan. L'esponente del movimento, commenta il segretario veneto Alberto Stefani, si è reso responsabile di "affermazioni indegne e vergognose, da punire con massima severità. Le scuse non bastano, nemmeno al partito".

A ricostruire il caso sono stati stamane i consiglieri veneti del Pd. "Lo show televisivo di cui si è reso protagonista il consigliere regionale Barbisan è qualcosa che va oltre il 'Bar Sport', con parole - rilevano - che sono a dir poco indegne, a maggior ragione perché pronunciate da un rappresentante delle istituzioni". "In un colpo solo - prosegue la nota - Barbisan ha liquidato la questione dei migranti che scappano dalle guerre e dalla fame, definendoli come belli pasciuti, per l'esattezza 'più sgionfi de mi' ('più gonfi di me', ndr). E contemporaneamente, tanto per completare il suo ragionamento sottile, ha assestato il colpo finale affermando che 'i ragazzotti neri, bisogna dirghe di colore adesso, forse alle donne piacciono perché hanno un'altra dote sotto'. Insomma, un uno-due memorabile, che ci riporta al tempo dei cavernicoli. Una vera vergogna, che cancella ogni rispetto per le donne, per chi soffre e cerca di scappare dagli orrori, e per lo stesso Consiglio regionale".

L'esternazione di Barbisan è stata fermata dal conduttore della trasmissione, che si è dissociato da quelli che ha definito "riferimenti pesanti".

Secca la replica di Luana Zanella capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera: "Rispetto a Barbisan hanno di sicuro doti anche di sopra".



