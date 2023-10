Musei Vaticani aumentano prezzo biglietti, 'costi aumentati'

La direzione dei Musei e dei Beni Culturali informa che, a partire dal 1° gennaio 2024, il prezzo dei biglietti ordinari di ingresso alle collezioni pontificie verrà modificato. Il costo del biglietto intero sarà portato da 17 a 20 euro mentre il ridotto, per le categorie che ne hanno diritto, non subirà alcuna variazione e la tariffa agevolata sarà sempre di 8 euro.

"La necessità di adeguare il prezzo del biglietto - spiegano i Musei - è strettamente connessa all'aumento generalizzato dei costi. La nuova tariffa consentirà di garantire la gestione del complesso museale e la cura del patrimonio artistico, storico e culturale in modo più efficace e congeniale alle attuali esigenze, così come già prospettato nel complessivo riordino delle politiche di accoglienza dei Musei Vaticani. La finalità ultima - sottolineano ancora i Musei - rimane, come sempre, quella di offrire un servizio migliore, più vicino alle esigenze dei visitatori, con particolare riguardo ai fedeli che desiderano avvicinarsi all'esperienza che solo il più grande complesso di opere della cristianità è in gradi di offrire".

Rimane confermato il costo del diritto di prenotazione, non obbligatoria, già fissato a 5 euro.



