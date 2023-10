Maltempo a Livorno, Giani 'tromba d'aria ad Antignano'

"Interventi in corso del sistema di Protezione Civile a Livorno per alberi caduti e allagamenti. In particolare ad Antignano dove si è abbattuta una violenta tromba d'aria". Lo scrive sui social il governatore toscano Eugenio Giani. "Sotto controllo al momento - spiega ancora - il livello dei fiumi, il Tora a Collesalvetti ha raggiunto il picco superando la seconda soglia e nelle prossime ore tornerà a scendere. Nelle prossime ore rovesci e locali temporali saranno più probabili sulle province di Firenze, Siena e Arezzo".

In particolare Livorno è stata colpita da nubifragio tra le 4 e le 7, con allagamenti in tutta la città è fortissime raffiche di vento. C'è stata anche una tromba d'aria che ha colpito la zona sud facendo molti danni ad auto e strutture. Distrutta la tendostruttura di un circolo tennis e danni anche al campo di baseball. Diversi alberi sono caduti e molte auto e scooter che erano posteggiati risultano danneggiati. La stazione centrale si è allagata e risulterebbe in funzione un solo binario con ritardi e rallentamenti cosi come sono allagati i sottopassi di accesso ai binari. Modifiche al traffico dovute al maltempo. Essendo via Firenze e via Provinciale Pisana bloccate, verrà effettuata una deviazione da via Firenze per chi proviene da nord verso via pian di Rota. I veicoli potranno prendere via degli Acquaioli e quindi la variante per andare in direzione sud. Secondo le ultime registrazioni per i forti temporali che hanno interessato le province di Pisa e Livorno registrati cumulati fino a 80-90 millimetri in 3 ore.

Allagamenti anche in stazione a Livorno, con ripercussioni sulla linea ferroviaria Pisa-Roma, a causa della tanta pioggia caduta stamani, con i binari sotto l'acqua. La circolazione dei treni è stata rallentata a partire dalle ore 5:50 e alle 8 c'erano ancora ripercussioni come si legge dal sito di Trenitalia: registrati fino a 60 minuti di ritardo per treni Intercity e Regionali, possibili per quest'ultimi anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Sul fronte strade: dal Comune di Livorno si spiega che a causa delle forti piogge via Firenze e via Provinciale Pisana sono chiuse.

Maltempo: sopralluogo di Figliuolo a Palazzuolo sul Senio

Sopralluogo a Palazzuolo sul Senio stamani del commissario alla ricostruzione post alluvione in Emilia, Toscana e Marche, generale Francesco Paolo Figliuolo, a Palazzuolo sul Senio, uno dei territori più danneggiati dal maltempo di maggio sull'Appennino Tosco-Romagnolo, nonché comune più distante da Firenze e confinante con la Romagna. Il generale Figliuolo ha tenuto una riunione nella sede del Comune insieme al sindaco Gian Piero Philip Moschetti, ascoltando direttamente dai cittadini i problemi causati dai danni del maltempo, in particolare alle strade di montagna che hanno subito frane, con importanti limitazioni ai collegamenti e ai trasporti. Per le aziende, hanno riportato i problemi delle attività economiche l'imprenditore agricolo Vasco Pieri e l'amministratore delegato Roberto Ridolfi della Elettromeccanica Misileo, industria con un forte export. Inoltre, Barbara Dell'Omo, responsabile del servizio finanziario del Comune di Palazzuolo, ha evidenziato al commissario le ricadute di carattere amministrativo che il municipio affronta in questi mesi. Al riguardo, il generale Figliuolo ha rassicurato che metterà tali problematiche all'attenzione della Regione, ente attuatore. L'obiettivo è velocizzare e ottimizzare le procedure amministrative attivate per l'emergenza alluvione. Nel complesso, il generale Figliuolo ha ribadito gli impegni della struttura commissariale e del governo per dare risposta agli abitanti e al territorio. Successivamente, accompagnato dal sindaco Moschetti, ha effettuato sopralluoghi nelle frazioni più colpite da frane, smottamenti, modifiche alla viabilità e all'ambiente.

Maltempo in Toscana, Coldiretti '40 bombe d'acqua nel 2023'

"L'arrivo del maltempo ha fatto salire a 40 il numero di bombe d'acqua che si sono abbattute sulla Toscana dall'inizio dell'anno creando enormi disagi alla popolazione, allagamenti e danni nelle campagne". Così in una nota Coldiretti Toscana che, sulla base dei dati di Eswd e del Servizio idrogeologico regionale specifica: "La forte perturbazione ha portato in molte zone della regione precipitazioni abbondantissime con punte fino a 250 mm in 24 ore nella zona di Massa e livelli superiori ai 100 mm in molte località come Vagli, Follonica, Minucciano, Terricciola, Stazzema, Lucca, Livorno e Pescia chiudendo di fatto la porta in faccia all'estate più calda di sempre in un territorio dove il 100% dei comuni si trova in aree a rischio idrogeologico". Nei campi, si evidenzia, complice l'ottobrata che ha prolungato la stagione si raccolgono ancora melanzane, peperoni, zucchine e cetrioli, prodotti esposti al rischio di danneggiamento mentre sono in corso la raccolta del mais e delle olive che gli agricoltori sono costretti a rallentare o interrompere. Nei frutteti "si teme per mele e pere che sono in piena fase di raccolta e per le produzioni di cachi e kiwi dove una grandinata può devastare il lavoro di un intero anno". "Siamo di fronte - continua Coldiretti - a una evidente tendenza alla tropicalizzazione", con "un rapido passaggio dal caldo al maltempo con effetti devastanti sulle coltivazioni. L'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma è anche il settore più impegnato per contrastarli": "Si tratta di una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla climatologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque. Servono - conclude Coldiretti - investimenti anche grazie al Pnrr per la manutenzione, risparmio, recupero e regimazione delle acque, un impegno per la diffusione di sistemi di irrigazione a basso consumo, ma anche ricerca e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni resistenti".

In arrivo una acuta fase di maltempo con piogge intense e vento

Un profondo vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa, si sta avvicinando al nostro Paese: per diversi giorni l'Italia dovrà fare i conti con un'acuta fase di maltempo. E' quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it secondo il quale i primi effetti su gran parte del Nord e su alcuni tratti del versante tirrenico del Centro, specie sulla Toscana, sono attesi già oggi. Su queste regioni potranno verificarsi piogge sparse e qualche episodio temporalesco più probabile a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e lungo le coste toscane. E' allerta per il rischio di nubifragi sulla Liguria di Levante e sull'Alta Toscana. Sul resto del Centro e soprattutto al Sud il rinforzo dei venti di Scirocco porterà ad un rialzo delle temperature con picchi massimi anche prossimi ai 34/35°C. Domani il vortice ciclonico raggiungerà il nostro Paese. Saranno maggiormente esposti il Nordovest, gran parte dei comparti alpini e le regioni tirreniche centro-meridionali dove localmente potrebbe cadere l'equivalente delle precipitazioni attese in più di 2 mesi. Inolte, rinforzeranno i venti da Libeccio sul lato tirrenico e da Scirocco al Sud e sul lato adriatico, con il rischio di forti mareggiate e il fenomeno dell'acqua alta sulla laguna veneta. Il maltempo proseguirà anche per tutta la giornata di sabato 21 con forti piogge e temporali. Solo da domenica 22 il quadro meteorologico darà segnali di ripresa, ma il tempo rimarrà perturbato anche all'inizio della nuova settimana. Nel dettaglio: - Giovedì 19. Al nord: maltempo su tutte le regioni. Al centro: instabile sulla Toscana, con frequenti temporali, più intensi sul Massese. Al sud: bel tempo prevalente; clima estivo. - Venerdì 20. Al nord: piogge, temporali e nubifragi. Al centro: forte maltempo sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Al sud: in prevalenza soleggiato. - Sabato 21. Al nord: rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e alte pianure. Al centro: piogge e temporali sparsi. Al sud: instabile su quasi tutte le regioni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA