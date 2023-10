Locatelli, non è taglio fondo disabili ma risorse non usate

"Non si tratta di un taglio ma di risorse non utilizzate nel 2023 che erano nel capitolo per la legge delega sulla disabilità che non è stata attuata". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli all'ANSA spiegando che i 350 milioni destinati al Superbonus non fanno parte "del fondo per i disabili". Quei 350 milioni "sono rimasti lì su quel capitolo e non possono essere toccati da nessuno. Il Mef li ha recuperati adesso e ce li restituirà nel 2025 quando la legge sarà attuata".

Locatelli ha anche annunciato: "Entro fine mese porterò in Consiglio dei ministri la legge delega sulla disabilità, in particolare due decreti attuativi: l'accertamento della condizione di invalidità civile ed il cosiddetto progetto di vita".

La ministra per le Disabilità ha spiegato che i due decreti hanno "un vincolo temporale dettato dal Pnrr ovvero devono essere approvati entro la primavera 2024". Quindi dopo il Cdm questi decreti "faranno l'iter tra Camera e Senato per poi arrivare all'approvazione nei tempi previsti". L'obiettivo primario, ha puntualizzato la ministra, è quello "di semplificare la vita delle persone disabili e delle loro famiglie eliminando, per esempio, visite mediche ripetute anche quando si tratta di una malattia cronica degenerativa ormai accertata e certificata ma prevederne soltanto una ed anche stabilire una semplificazione documentale. Queste norme debbono cambiare in meglio - ha concluso Locatelli - la vita delle persone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA