Incendio in museo di esplosivi nel Torinese, pompieri al lavoro

Un incendio è divampato in un museo di esplosivi nel Torinese stamani all'alba. Si tratta dell'ex Dinamitificio Nobel, ad Avigliana, la più importante fabbrica mondiale di esplosivi degli Anni Quaranta, ora tra gli esempi di architettura industriale dell'inizio del secolo scorso, divenuto museo alla fine del 2002.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri e al momento non risultano feriti. Per domare le fiamme sono impegnati i pompieri del comando provinciale di Torino insieme a squadre locali. La situazione viene definita sotto controllo ed è coinvolta una falda del tetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA