In arrivo una acuta fase di maltempo con piogge intense e vento

Un profondo vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa, si sta avvicinando al nostro Paese: per diversi giorni l'Italia dovrà fare i conti con un'acuta fase di maltempo. E' quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it secondo il quale i primi effetti su gran parte del Nord e su alcuni tratti del versante tirrenico del Centro, specie sulla Toscana, sono attesi già oggi. Su queste regioni potranno verificarsi piogge sparse e qualche episodio temporalesco più probabile a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e lungo le coste toscane. E' allerta per il rischio di nubifragi sulla Liguria di Levante e sull'Alta Toscana. Sul resto del Centro e soprattutto al Sud il rinforzo dei venti di Scirocco porterà ad un rialzo delle temperature con picchi massimi anche prossimi ai 34/35°C. Domani il vortice ciclonico raggiungerà il nostro Paese. Saranno maggiormente esposti il Nordovest, gran parte dei comparti alpini e le regioni tirreniche centro-meridionali dove localmente potrebbe cadere l'equivalente delle precipitazioni attese in più di 2 mesi. Inolte, rinforzeranno i venti da Libeccio sul lato tirrenico e da Scirocco al Sud e sul lato adriatico, con il rischio di forti mareggiate e il fenomeno dell'acqua alta sulla laguna veneta.

Il maltempo proseguirà anche per tutta la giornata di sabato 21 con forti piogge e temporali. Solo da domenica 22 il quadro meteorologico darà segnali di ripresa, ma il tempo rimarrà perturbato anche all'inizio della nuova settimana.

Nel dettaglio: - Giovedì 19. Al nord: maltempo su tutte le regioni. Al centro: instabile sulla Toscana, con frequenti temporali, più intensi sul Massese. Al sud: bel tempo prevalente; clima estivo.

- Venerdì 20. Al nord: piogge, temporali e nubifragi. Al centro: forte maltempo sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Al sud: in prevalenza soleggiato.

- Sabato 21. Al nord: rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e alte pianure. Al centro: piogge e temporali sparsi. Al sud: instabile su quasi tutte le regioni.



