Assessore Roma, 'subito messo autovelox in via Teatro Marcello'

"Siamo sconvolti e addolorati per le tragedie che hanno causato vittime sulle strade, in particolare pedoni". Così in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

"Su via del Teatro Marcello - spiega Patanè - i dati sull'incidentalità non avrebbero mai fatto pensare a quel punto come a un black point: negli ultimi tre anni ad esempio non erano mai accaduti incidenti con feriti gravi. Il punto su cui dobbiamo riflettere e che appare incredibile è che questi incidenti siano avvenuti nonostante la presenza di strisce pedonali e di una segnaletica ben visibile. Questo ci deve spingere a trovare soluzioni ancora più stringenti per fare in modo che comportamenti contrari alle buone regole di sicurezza stradale non continuino a causare vittime".

"Sappiamo - dice ancora Patanè - che a Roma i soggetti deboli della mobilità come i pedoni sono le vittime più numerose, per questo abbiamo chiesto e ottenuto il finanziamento dal Ministero per i primi 40 black point pedonali e abbiamo progettato le prime 30, di 69, isole ambientali. Nel caso specifico di Via del Teatro Marcello dove si è verificato il tragico incidente di ieri - conclude Patanè - la Polizia Locale ha previsto, già da queste ore e per i giorni a seguire, la presenza di autovelox mobile. Abbiamo inoltre idea di progettare e attuare un'isola salva pedoni - simile a quella che è poco più avanti su Via Petroselli - che separi l'attraversamento pedonale in due parti, corredata da un rallentatore ottico e da cartelli bifacciali che permettono di vedere anche in lontananza che si è in presenza un attraversamento pedonale".



