Alluvione: sul Savio in corso intervento da oltre 12 milioni

Un investimento complessivo di circa 12 milioni e 600mila euro, 5milioni e 600mila euro provengono dalla programmazione regionale. E' questo l'importo dell'intervento in corso nel bacino del Savio. Diversi cantieri sono già conclusi e altri ancora in corso per la riparazione degli argini, la rimozione delle occlusioni e la ricostruzione delle rive lungo il bacino del fiume Savio danneggiato dopo le piene di maggio. I territori interessati dalle opere sono Cesena, Cervia, Ravenna i comuni nei territori delle province di Forlì-Cesena e Ravenna.

"Stiamo lavorando fin dal primo momento - dice la vicepresidente della Regione Irene Priolo - ma non ci fermiamo qui, ai due milioni per lavori di somma urgenza si aggiungono ulteriori 10,6 milioni circa, in programmazione per la risoluzione di criticità idrauliche, gestione della vegetazione fluviale e sistemazione dei rii minori".

A Cesena, in particolare, sono terminati lavori sugli argini in via Ficchio, via Viola Maestà, via Ancona, via Larga, località Sant'Anna e del rio Casalecchio in prossimità dell'immissione nel fiume principale, oltre al consolidamento del muro idraulico in via Roversano. È invece ancora in corso una seconda fase di opere per la messa in sicurezza dell'argine sinistro del Savio, sotto la spalla del ponte di via Europa.

Qui, all'interno dell'argine, è in corso la realizzazione di un muro in cemento armato con fondazione su micropali, elevato fino ad aderire all'impalcato del ponte, dove si era aperta una breccia con il conseguente allagamento di strade, abitazioni e il vicino Ippodromo. I cantieri sono finanziati dalla Regione con 800mila euro.



