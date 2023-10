Terrorismo: Sala, rischio radicalizzazione c'è anche da noi

Quella del terrorismo "è una paura che ritorna. Il punto va affrontato e io mi sono battuto per far sì che ci possano essere le moschee necessarie sul territorio di Milano e non quelle abusive perchè così è più facile controllare cosa succede". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo a 'Giu la maschera' su Rai Radio1. Se su questo punto "ci dividiamo - ha aggiunto parlando delle critiche del centrodestra al fatto di realizzare una moschea a Milano - non funziona perché il rischio di radicalizzazione c'è anche da noi".

In merito ai due arresti con l'accusa di terrorismo che sono avvenuti ieri Sala ha ribadito che "sono contento dell'arresto di questi due personaggi, che ci sia da monitorare di più la situazione con i tempi che corrono questo sì".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA