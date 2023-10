Scommesse: Corona fa nomi di El Shaarawy, Gatti e Casale

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, il difensore della Juve Federico Gatti e il difensore della Lazio Nicolò Casale. Sono questi i tre nuovi nomi di calciatori che sarebbero coinvolti in un presunto giro di scommesse secondo Fabrizio Corona, che li ha fatti a Striscia la notizia ieri notte, come si legge sul sito della stessa trasmissione di Canale 5.

"Questa notte - si legge - ha ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la notizia per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione Avanti popolo (Rai3). A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35)".

Sui tre nuovi nomi fatti dall'ex agente fotografico, però, non ci sono notizie ufficiali nell'inchiesta della Procura di Torino.



