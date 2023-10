Premio Paganini, c'è una italiana fra i semifinalisti

Tre europei e nove asiatici si contenderanno venerdì e sabato l'accesso alla fase finale del Premio Paganini. Questo pomeriggio, dopo l'ultima esibizione dei 30 concorrenti ammessi alla fase eliminatoria, la giuria presieduta da Salvatore Accardo ha stilato la classifica scegliendo i 12 candidati che per regolamento possono accedere alla fase semifinale.

Si tratta di 3 giapponesi (Rio Arai, Koshiro Takeuchi, Yukiiko Uno), 3 cinesi (Tanyuou Ma, Qingzhu Weng e Jongzhi Zhang), 2 coreani (Haram Kim e Esther Yang), e uno proveniente da Taiwan (Eric Tsai). Per l'Europa ci sarà l'olandese Hawijch Elders, il tedesco Simon Zhu e l'italiana Sara Zeneli, 23 anni.

Le semifinali si svolgeranno venerdì e sabato al Carlo Felice con inizio alle ore 10. I concorrenti dovranno eseguire una Sonata composta dopo il 1781, una Sonata del Novecento, una composizione di Paganini scelta in un'ampia antologia indicata nel bando e una composizione virtuosistica per violino e pianoforte o per violino solo. Pianiste accompagnatrici saranno Maria Grazia Bellocchio, Monica Cattarossi e Valentina Messa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA