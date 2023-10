Patriarca Venezia apre pellegrinaggio con spoglie di S.Pio X

"La Chiesa ebbe un uomo libero, un uomo di Dio". Così il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha aperto il pellegrinaggio che ha portato le spoglie di San Pio X a Venezia, dove resteranno fino al 22 ottobre, in occasione del centenario dell'elezione di Giuseppe Sarto a Pontefice.

"I veri umili - ha proseguito Moraglia - non sono quelli che perdono tempo a cercare l'abito che possa farli sembrare più umili, ma sono coloro che stanno dalla parte di Dio e quindi dei poveri e non hanno paura di mettersi contro il mondo".

Si tratta del secondo pellegrinaggio delle spoglie del Santo, portate a Venezia - dove era stato patriarca per dieci anni - nel 1959. Moraglia ha infine chiesto che "San Pio X aiuti le nostre terre venete, la Chiesa patriarcale di Venezia affinché guardi le strutture come mezzi per essere più santi e il nostro seminario. Aiuti anche la Chiesa universale e il nostro periodo storico".



