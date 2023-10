Omicidio Maltesi, Fontana chiede l'appello con rito abbreviato

Dopo quello della Procura di Busto Arsizio arriva anche il ricorso in Appello dei difensori di Davide Fontana, contro la condanna a 30 anni di carcere per l'omicidio della ventiseienne Carol Maltesi, colpita a martellate da Fontana nella sua abitazione di Rescaldina, nel Milanese, l'11 gennaio 2022 e poi sgozzata, fatta a pezzi e messa in un congelatore a pozzetto per quasi due mesi. I resti furono dispersi in 15 sacchi in una discarica a cielo aperto nel Bresciano.

I difensori del bancario reo confesso sono tornati a chiedere l'ammissione di Fontana al rito abbreviato che consterebbe lo sconto di un terzo della pena. Lo avevano già fatto in primo grado. Due volte: davanti al Gup, che citando il decreto Salvini in base al quale ogni reato che prevede la pena dell'ergastolo (e un omicidio lo è) deve essere vagliato da una Corte D'Assise e non può essere ammesso a un rito abbreviato, e davanti alla Corte D'Assise d'Appello d Milano. In primo grado la richiesta è stata rigettata.

Due settimane fa la Procura di Busto aveva già impugnato la sentenza di primo grado tornando a richiedere l'ergastolo per Fontana. Il procuratore Carlo Nocerino aveva ribadito, a parere dell'accusa, la sussistenza delle aggravanti della premeditazione, della crudeltà e degli abbietti motivi.



