Ciclone porta nubifragi al Nord e caldo anomalo al Sud

Ultime ore di tempo instabile prima della tempesta. Da domani un ciclone si scatenerà sul nord Italia portando nubifragi e tempeste di vento. Al sud, invece, ci sarà l'ennesima ondata di caldo fuori stagione. È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, spiegando che le correnti fredde in ingresso sul nostro Paese andranno ad alimentare una ciclogenesi esplosiva o ciclone bomba sul mar Ligure. In pratica un'area di bassa pressione, posta alle medie latitudini, vede la pressione atmosferica scendere nel suo minimo barico ad una velocità di almeno un millibar (hPa) all'ora per almeno 24 ore.

Il fenomeno causa precipitazioni abbondanti e violente raffiche di vento di oltre 140 km/h. E' allerta per Sardegna e a parte del mar Ligure, specialmente tra il levante ligure e l'alta Toscana, "dove il rischio di una potente mareggiata con onde alte fino a 6 metri - afferma Sanò - è più che concreto tra venerdì 20 e le prime ore di sabato 21". Il tempo peggiorà dapprima al Nord, dove arriveranno forti piogge e temporali, poi da venerdì anche al Centro. Non sono da escludersi in questo frangente violenti nubifragi, soprattutto sulla Liguria di Levante, sull'alta Toscana e sul Friuli Venezia Giulia. Ma il ciclone richiamerà venti molto caldi di origine africana che investiranno il Sud e i settori centrali adriatici, provocando un aumento delle temperature.

I venti meridionali si intensificheranno da Libeccio sul lato tirrenico e da Scirocco su quello adriatico, con la possibilità di qualche mareggiata e il fenomeno dell'acqua alta sulla laguna veneta.

Nel dettaglio - Mercoledì 18. Al nord: piogge a carattere sparso su gran parte delle regioni. Al centro: precipitazioni su alta Toscana, molte nubi altrove. Al sud: alternanza tra nubi e schiarite. - Giovedì 19. Al nord: diffuso maltempo su tutte le regioni. Al centro: instabile sulla Toscana, con frequenti temporali. Al sud: bel tempo prevalente.

- Venerdì 20. Al nord: piogge, temporali e nubifragi. Al centro: forte maltempo sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Al sud: piogge e temporali sulla Campania, soleggiato altrove.



