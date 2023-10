Caso di dengue a Trieste, prevista oggi disinfestazione

Il Comune di Trieste ha informato che, per alcune ore dal pomeriggio in poi saranno effettuate misure preventive di disinfestazione radicale dopo che è stato accertato dall' Asugi, Dip.Prevenzione, Igiene e Sanità, un caso di dengue. L'area interessata è una zona con un raggio di 200 metri di via San Giacomo in Monte (comprendente anche il giardino Basevi e Campo San Giacomo).

L'intervento è stato disposto dal Comune di Trieste con un'ordinanza del sindaco Roberto Dipiazza che obbliga tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive ed in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di spazi all'aperto permettano l'accesso al personale di Asugi e della ditta incaricata alla disinfestazione, per ispezione ed eventuale rimozione dei focolai larvali presenti in area anche privata. Apposite indicazioni verranno fornite anche attraverso cartelli che saranno posti nell'area interessata.



