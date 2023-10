Ventimiglia, la Francia aumenta i controlli in frontiera

Le autorità francesi in servizio al valico di Ponte San Ludovico a Ventimiglia hanno potenziato ulteriormente i controlli in ingresso nel proprio territorio nazionale dopo l'attentato di ieri sera a Bruxelles.

Un primo rafforzamento c'era già stato sabato scorso, dopo l'attacco avvenuto ad Arras, in Francia.

Gli uomini della Police nationale e della Gendarmerie fermano le auto e guardano chi c'è dentro. "I controlli sono un po' più serrati, ma non possiamo parlare di frontiere chiuse - ha detto Roberto Parodi, consigliere comunale di Ventimiglia, portavoce dei frontalieri -. Si registra un po' di coda, ma nulla rispetto alle due ore che abbiamo vissuto in passato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA