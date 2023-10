Studenti in tenda in piazza Montecitorio, 'scuola dimenticata'

Gli studenti alzano il tiro e piantano le tende nel centro di Roma, proprio davanti alla Camera dei deputati, in Piazza Montecitorio. La protesta dell'Unione degli Universitari e della Rete degli Studenti Medi nasce dalla Legge di bilancio approvata ieri dal Consiglio dei ministri. Sono presenti diversi parlamentari ed esponenti dell'opposizione, tra cui: Scarpa, Zingaretti, Piccolotti, Caso D'atorre, Giani.

"Abbiamo deciso - afferma Camilla Piredda, coordinatrice dell'Udu - di portare le tende davanti al Parlamento e Palazzo Chigi per protestare. Ieri in conferenza stampa si è perlato di molti temi, ma di scuola e università nulla. Leggiamo il comunicato del Governo e scopriamo che l'unico investimento annunciato per il 2024 sono i 97 milioni per gli alloggi universitari, una cifra ridicola. Tra l'altro non serviranno per realizzare posti letto aggiuntivi, ma soltanto per coprire un buco del Pnrr perché i fondi stanziati non erano sufficienti. Si tratta di soldi che andranno principalmente ai privati, per alloggi che possono arrivare a costare mille euro al mese".

"La mobilitazione continua. Oggi - aggiunge Paolo Notarnicola, coordinatore della Rete - portiamo le tende davanti ai palazzi della politica per lanciare un messaggio chiaro. Non resteremo a guardare di fronte all'indifferenza della politica".

"Per questo il 17 novembre manifesteremo in tutta Italia, in occasione della giornata internazionale degli studenti - annunciano -. Sarà una giornata di lotta per rivendicare i nostri diritti e la centralità dell'istruzione".



