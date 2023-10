Medio oriente: Donne in nero a Udine manifestano per la pace

"No alle stragi, alla spietata e ingiustifica violenza di Hamas, No all'assedio, ai bombardamenti, e all'annientamento della popolazione civile di Gaza". E' l'appello lanciato dalle Donne in Nero, che hanno manifestato oggi in silenzio nel centro del capoluogo friulano, esponendo striscioni che invocavano la pace in Medio Oriente.

All'incontro hanno partecipato anche diversi semplici cittadini.

"Tra uccidere e morire, c'è una terza via: vivere" era scritto sul lungo drappo nero steso davanti alle manifestanti, tutte con cartelli in mano dello stesso tono. "Tacciano le armi.

si aprano negoziati nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale", hanno scritto le Donne in Nero in un volantino.

"Terra. vita, libertà per due popoli e due Stati", si leggeva in uno degli striscioni esposti dalle manifestanti, che hanno ribadito anche il loro no alla "occupazione e colonizzazione dei territori palestinesi attuata da Israele in aperta violazione delle risoluzioni Onu".



