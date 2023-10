Donna scomparsa da giugno, ora si indaga per omicidio

C'è una svolta nel caso di Alessandra Ollari, 53enne scomparsa da mesi nel Parmense: si indaga per omicidio volontario. Lo riporta la Gazzetta di Parma ripercorrendo le tappe della vicenda. L'ipotesi è completamente diversa rispetto a quella iniziale di un allontanamento volontario della donna originaria di Calestano. Indagano i carabinieri coordinati dalla pm Silvia Zannini.

La denuncia di scomparsa risale a fine giugno quando il suo compagno Ermete Piroli si è presentato in caserma per segnalare che Alessandra non era rientrata a casa dopo essere uscita per andare a fare la spesa. L'uomo ha affermato di averla vista l'ultima volta il 29 giugno ma, riporta il quotidiano, c'è chi sostiene che la donna non si vedesse in giro o sentisse da un anno. Il caso è stato più volte affrontato anche in tv dalla trasmissione Chi l'ha visto.

Al momento il fascicolo aperto per omicidio è contro ignoti. "Fin dalla denuncia della scomparsa c'è sempre stata grande attenzione a questo caso: si è lavorato da subito", spiega alla Gazzetta di Parma il procuratore Alfonso D'Avino senza voler aggiungere altro.

