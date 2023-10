Ciocca, Europa responsabile uccisione due innocenti a Bruxelles

"Gli orribili eventi che hanno portato all'uccisione di due giovani svedesi nella capitale d'Europa hanno messo in luce responsabilità dirette e indirette.

La responsabilità diretta ricade sull'estremismo islamico, mentre quella indiretta è da attribuire all'Europa stessa, che finanzia tale estremismo e promuove un'accoglienza indiscriminata". Ad affermarlo, durante il suo intervento in plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo, è l'eurodeputato pavese della Lega Angelo Ciocca.

"Questa Europa - ha continuato l'europarlamentare - sembra preoccuparsi più degli insetti che dell'emergenza idrica, più del genitore uno e del genitore due che della famiglia, più dei rom che rubano rispetto ai lavoratori veri, più dei clandestini che dei cittadini, più dell'estremismo islamico che della difesa dei simboli cristiani. Purtroppo, raccoglie ciò che semina, a spese dei cittadini innocenti".

"È inaccettabile che un tunisino pregiudicato possa uccidere persone innocenti, mentre la Tunisia si libera di lui e l'Europa lo accoglie. La gente fuori da qui si chiede a cosa serve questa Europa - ha concluso Ciocca -. Chiediamo all'Europa di assumersi la responsabilità delle sue azioni. Solo con misure non ideologiche e di buonsenso potremo garantire la sicurezza dei nostri cittadini e preservare i valori che ci contraddistinguono".



