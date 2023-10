Zaia, Cortina senza bob? Veneto chiederà altre gare

Il governatore del Veneto Luca Zaia rilancia sulle Olimpiadi 2026, e dopo la delusione per l'addio ala pista di bob a Cortina, anticipa che il Veneto chiederà siano assegnate al Veneto altre discipline dei Giochi.

"A Cortina si terranno le Olimpiadi - afferma Zaia - e se non ci sarà più il bob, a questo punto su dovremo ragionare su quante discipline delle Olimpiadi invernali 2026 si faranno a Cortina".

"Non è tutto mummificato - ha concluso - Vedo che c'è chi esulta perchè il bob non c'è più a Cortina. Vorrà dire che faranno un sacrificio e ci daranno qualche disciplina olimpica che oggi hanno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA