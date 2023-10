Per gli Ambrogini 200 nomi, da Prada a studentessa in tenda

Sono circa 200 le candidature arrivate alla presidenza del Consiglio comunale di Milano per ricevere l'Ambrogino d'oro la massima onorificenza concessa dall'amministrazione il 7 dicembre, giorno del patrono di Sant'Ambrogio, a chi ha dato lustro alla città.

I Verdi hanno proposto il nome di Ilaria Lamera, la studentessa del Politecnico la cui azione di protesta contro il caro affitti ha innescato il movimento delle tende in tutta Italia. Il consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi propone la stilista Miuccia Prada, il calciatore Christian Vieri, l'associazione della Scuola via Vivaio, l'associazione Mab, in memoria di Maria Antonietta Berlusconi. Il consigliere del Pd Daniele Nahum propone l'Ambrogino alla Memoria per Giulia Tramontano, la giovane incinta uccisa dal fidanzato, il Giardino dei Giusti di Milano, una proposta che condivide insieme a Elena Buscemi la presidente del Consiglio comunale che ha candidato anche l'università Statale di Milano che compie 100 anni, l'associazione di volontariato ebraico Federica Sharon Biazzi.

Il capogruppo del Pd Filippo Barberis ritiene che due bei nomi di donne impegnate nella scienza e nella ricerca da candidare all'Ambrogino d'oro sono quello della scienziata Amalia Ercoli Finzi e della direttrice di Telethon Francesca Pasinelli. Il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico propone l'Ambrogino alla Memoria per Luigi Predeval, fondatore di MediaWorld e dal 1998 al 2000 ad dell'Inter, morto il 29 agosto 2023. De Chirico candida anche Dan Peterson, l'associazione Federico nel cuore Onlus, i taxisti di Milano, il calciatore Giovanni Lodetti e il cantante Toto Cutugno, entrambi alla memoria. Fra le candidature proposte anche Marracash, i Modà, Alessandro Sallusti e Tony Renis.



