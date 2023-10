La Humanity 1, sovvenzionata dalla Germania, salva 90 migranti

La Humanity 1 - nave di una delle ong sovvenzionate dal ministero degli Esteri tedesco, la Sos Humanity - ha soccorso 90 migranti in 3 operazioni nel Mediterraneo centrale. Tra di loro diverse donne e minori non accompagnati. Le autorità italiane le hanno assegnato il porto di Bari, a tre giorni di navigazione. "Un rischio inutile per la salute dei superstiti indeboliti e una violazione del diritto marittimo, poiché lo sbarco avrebbe potuto essere facilitato più rapidamente in alcuni porti molto più vicini dell'Italia meridionale", lamenta la ong tedesca.



