Due 'lupare bianche' nel 2001, arrestate tre persone

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre persone in relazione a due "lupare bianche" risalenti al 2001 nell'area dell'Alto Ionio cosentino e collegate a contesti di 'ndrangheta.

I provvedimenti restrittivi, emessi dal Gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Dda, sono stati eseguiti dai militari del Ros e del Comando provinciale di Cosenza, con il supporto di quelli del Comando provinciale di Crotone.

Le due "lupare bianche" delle quali sono stati identificati a distanza di 22 anni, grazie all'apporto di alcuni collaboratori di giustizia, i presunti responsabili, hanno avuto come vittime Andrea Sacchetti e Salvatore Di Cicco, scomparsi, e mai più ritrovati, rispettivamente, il 6 febbraio ed il primo settembre del 2001.

Le indagini e gli approfondimenti effettuati dai carabinieri hanno consentito di riscontrare le dichiarazioni dei "pentiti" secondo le quali i due omicidi sarebbero maturati, é detto in una nota stampa, "nel contesto degli equilibri tra cosche di 'ndrangheta, all'epoca operanti nel territorio di Rossano e Corigliano Calabro, ricostruendone, a livello indiziario e cautelare, anche se i procedimenti pendono ancora nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, la dinamica e la causale".



