Confiscati per frode 5Mln a imprenditori

La Guardia di Finanza di Monza ha sequestrato oltre 5 milioni di euro a quattro imprenditori brianzoli, condannati in via definitiva, a vario titolo, per evasione fiscale, indebite compensazioni ed omesso versamento di imposte e ritenute.

I sequestri sono partiti lunedì mattina all'alba, su delega della Procura di Monza, in esecuzione ad un provvedimento di confisca di denaro e altre disponibilità finanziarie. La condanna dei quattro imprenditori, confermata in Appello, parte da un'inchiesta di polizia giudiziaria effettuate su un consorzio di società cooperative, operante nelle provincie di Milano e di Monza e della Brianza, nei settori della consulenza amministrativa, del movimento merci e della pulizia di grandi edifici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA