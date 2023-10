Con Corano in mano aggredì passanti, pm 'resti in carcere'

Deve restare in carcere, secondo la Procura di Milano, con l'accusa di lesioni aggravate dall'odio religioso Ibrahim Tawfik, il 33enne egiziano irregolare che sabato pomeriggio ha aggredito tre passanti in viale Monza, nel capoluogo lombardo, in particolare colpendo con calci e pugni e mordendo alla mano e alla testa un ecuadoriano di 44 anni. Il tutto, secondo le indagini, "indossando una tuta di tipo islamico", tenendo in mano un Corano e gridando "Allah è grande, oggi muoiono tutti".

Il pm di turno Francesca Crupi, infatti, ha inoltrato al gip la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere e sull'istanza, dopo l'interrogatorio, dovrà esprimersi il giudice. Secondo le indagini della Digos, il 33enne, con precedenti per reati legati all'immigrazione, avrebbe trascinato "per un paio di metri" l'ecuadoriano, dopo averlo buttato a terra (per lui una prognosi di 10 giorni).

Per l'egiziano la Procura ha, dunque, contestato il reato di lesioni con l'aggravante del 604 ter del codice penale, ovvero quella dell'odio religioso.



